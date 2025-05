Ivan e Raquel acham a mala de dólares de Marco Aurélio nos próximos capítulos de Vale Tudo

Gente, estou aqui num spa em Ipanema tendo o meu dia de rainha e fazendo todos os tratamentos possíveis, quando recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho.

Parece que uma das cenas mais aguardadas do remake de “Vale Tudo”, irá ao ar nos próximos dias. Na cena, Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) acabam abrindo a mala de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e descobrem uma grande quantia de dólares.

A partir deste sábado (3), a mala será aberta após uma discussão entre o casal. Em seguida, Raquel decide voltar para casa e diz que vai levar com ela a mala que eles acham que pertencia ao falecido ex-marido dela, Rubinho (Julio Andade).

Assim que tenta impedir a saída intempestiva de sua amada, Ivan faz que com a mala se abra sem querer. E é nesse momento que eles descobrem as inúmeras caixas de chocolate recheadas de dólares.

Ao verem aquela quantidade exorbitante de dinheiro e sem entender como ele foi parar na mala de Rubinho, a primeira reação de Raquel é chamar a polícia, mas é impedida por Ivan.

Ele tenta convencer a namorada a não agir impulsivamente e guardar o dinheiro em um cofre no banco enquanto pensam melhor sobre o que fazer. O administrador aproveita para pegar uma parte do dinheiro para resolver dívidas pessoais suas e da obra do restaurante, o que deixa Raquel bastante desconfortável com o que considera desonestidade.