Ítalo Ferreira leiloa pranchas de surfe e se junta a Pedro Scooby no  resgate das vítimas do Rio Grande do Sul

Gente, a cada minuto que se passa mais pessoas se mobilizam para ajudar a salvar as vítimas do desastre climático que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e essa foi a vez do campeão olímpico e bicampeão mundial de surfe, Ítalo Ferreira, entrar nessa corrente de caridade.

O atleta, que nesta quarta-feira (08) resolveu se juntar aos também surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo, leiloou suas principais pranchas, que usou em competições, para arrecadar dinheiro para doar para as vítimas do desastre.

“Já estou no Sul com os amigos e vamos dirigir até as áreas mais afetadas para nos juntarmos às equipes de resgate que estão há alguns dias trabalhando intensamente para ajudar as pessoas”, afirmou Ítalo Ferreira, que continuou: “Vendi acho que 17 pranchas (onde arrecadou mais de 100 mil reais) e, provavelmente, vou vender um pouco mais para que possamos ajudar. Também vou colocar mais dinheiro em cima para conseguirmos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Conseguimos jet skis, mais carros, ou seja, vamos nessa!”.