Isadora Pompeo nega envolvimento com Thomaz: “Excluir logo qualquer hipótese que possa haver”

Influenciadora negou envolvimento com o ex-Only Fanz e ainda disse que participou de duas células com o Fazenda

Habla mesmo! As caixinhas de perguntas pegam fogo e alimentam a fofoqueira muito bem, não perco nenhuma e conto tudo para vocês. Isadora Pompeo foi questionada sobre Thomaz Costa e negou qualquer envolvimento com o ex-muso do Only Fans. Na ocasião, a influenciadora ainda diz que quer excluir qualquer hipótese que possa haver envolvimento dos dois nomes na história.

“Isa, saiu em vários sites que tu estaria com o Thomaz Costa, poderia dizer sobre?”, questionou o seguidor.

“É mentira. Fui em 2 células do Thomaz com alguns amigos, e foi só isso, nada demais. Não tenho nada para falar, só excluir logo qualquer hipótese/chance que possa haver com os nossos nomes. Eu respeito ele, mas me respeito muito e acho justo falar logo isso para vocês que cogitaram qualquer interação além de amizade entre nós. A notícia não precede”, escreveu ela.