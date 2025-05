Isadora Cruz revive vinheta icônica do Fantástico e se prepara para nova novela

Queridas, vocês assistiram o especial de seis décadas que a Rede Globo transmitiu durante a última semana de abril? Caso não tenham visto, me permitam atualizá-las sobre uma das novidades mais emocionantes da programação!

No domingo, 27 de abril, a Globo celebrou seus 60 anos no ar em grande estilo — e quem roubou a cena no Fantástico foi a atriz Isadora Cruz. A paraibana, que encantou o público como protagonista de Mar do Sertão em 2022, foi escolhida para estrelar uma releitura da lendária abertura de 1987, eternizada por ninguém menos que Isadora Ribeiro.

A homenagem foi uma viagem no tempo. A nova versão da vinheta, exibida no dominical mais tradicional da emissora, recriou com fidelidade o visual futurista da original — incluindo o icônico acessório de cabeça que virou marca registrada. A direção fez questão de manter o clima etéreo e hipnótico da obra criada por Hans Donner, que lançou Ribeiro ao estrelato como a inesquecível Garota Fantástica. Segundo ela mesma, a experiência mudou sua vida.

Nos bastidores, o clima era de emoção. A nova estrela da vinheta, Isadora Cruz, de apenas 27 anos, vem ganhando cada vez mais espaço dentro da Globo. Desde sua estreia em 2016, a atriz tem se consolidado como um dos rostos mais promissores da casa — e em breve poderá ser vista em Guerreiros do Sol, próxima novela da emissora, com estreia prevista ainda para este ano.

Sobre suas origens, a atriz afirma orgulhosa: “A minha maior força está na minha autenticidade em ser nordestina. E esse é o meu maior propósito. É trazer as minhas raízes para o mundo, é poder dividir quem eu sou. E ter vocês aqui, nesse berço, é um sonho para mim. Parece que eu estou sonhando acordada”, declarou em entrevista ao Fantástico, após o sucesso da vinheta.

Com o nome, o carisma e agora a vinheta em comum, Isadora Cruz segue os passos da xará com muito brilho. Coincidência ou sinal dos astros globais?