Isabelle fala sobre a possibilidade fazer casal com Vinicius no BBB: “Não existe”

Em conversa com os brothers, ela revelou que não pretende formar casal com o brother

O que? A casa já está infernizando Isabelle para formação de casal com Vinicius. A sister colocou a boca no trombone e ressaltou que não tem intenção de formar casal dentro da casa. Em conversa com Mc Bin Laden e outros brothers ela detalha seus motivos.

Leidy Elin comenta sobre a sessão de cinema. “Semana que vem sou eu”, diz ela. “Você e o Juninho”, responde um brother. “Você é um palhaço, deixa todo mundo sem graça”, rebate a sister. Sobre essa dupla, Fernanda admite: “Eu apoio, hein”. Isabelle concorda. “Todos nós apoiamos”, comentou. “Qual o rolê? Eu perdi”, questiona Wanessa. “Ela dar uns pegas no Juninho”, conta a modelo.

É quando MC Bin Laden fala sobre Isabelle e Vinicius. “Cunicius eu também apoio”, fala o funkeiro juntando o nome dos participantes. Mas a cunhã-poranga nega. “Não existe Cunicius”, respondeu ela. “Porque você não quer”, argumenta Fernanda. “Uma grande lenda pairou sobre a aldeia”, continua a amazonense. Wanessa pergunta se Isabelle está solteira. A sister enfatiza sua resposta e conta: “Super”.

A dançarina brinca e diz que comeria até moela, enquanto o brother falar de comer banana. “Para ganhar o seu beijo vale a pena”, diz Vinicius, que continua e diz que está tentando dar uma nora para a mãe, mas está difícil. “É, o Vinicius perdeu a linha agora”, afirma Isabelle. “Soltaram o monstro da jaula. Botei até a minha sunga vermelha para ver se elas reparam no caprichoso que eu sou. Só queria estar garantido no beijo dela”, afirma o atleta paralímpico.