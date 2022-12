Isabel Teixeira vai correr a São Silvestre e se preparar para voltar às novelas

Depois de uma passagem avassaladora em ‘Pantanal’, a atriz se prepara para sua próxima personagem

Isabel Teixeira já está prontinha para deixar as noveleiras de cabelos em pé com a sua próxima personagem. A atriz está na reta final da sua preparação para a corrida de São Silvestre e já está animada para os próximos passos para sua vida nas novelas da Globo. Vale ressaltar que seu sucesso em Pantanal se deu pela sua atuação pra lá de fenomenal como Maria Bruaca.

Em entrevista para o jornal Extra, ela ainda contou que está sendo desafiador a maratona. “Sou ex-fumante, e a corrida começou por uma questão de saúde. Troquei um vício pelo outro. O Drauzio Varella e a Zélia Duncan são meus padrinhos na corrida. Eu me considero uma iniciante e comecei a correr por sugestão do Drauzio, fui com ele no início. Zélia também é corredora experiente e me ajuda. Mas corro no meu passo. Me faz um bem que não tenho como descrever. Comecei correndo cinco minutos. Hoje corro até duas, três horas, no meu passo. A São Silvestre é uma prova curta, são 15 quilômetros. Já estou treinando e notei que estou mais forte. No ano passado, eu observava a cidade e chorava enquanto corria. Tem uma coisa de energia muito forte ali. Viciei”, disse.

A musa ainda disse que não recebeu um convite para um papel em ‘Terra Vermelha’. “Eu não tive convite oficial algum. Posso até negar um trabalho por achar que não seria capaz de fazer bem. Mas nunca neguei um papel, sabia? Eu venho de uma escola de arte dramática. Sou workaholic, sou do trabalho. Tenho a maior vontade de fazer outra novela. Eu amei a disciplina que eu tive que ter durante o tempo em que gravamos “Pantanal”. Tô pronta para outra”, contou.