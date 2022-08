Isa Scherer, vencedora do MasterChef 21, desabafa sobre desconforto da gravidez

Isabella usou os stories do Instagram para desabafar sobre o desconforto da gestação de gêmeos

Todos nós ficamos chocados quando soubemos que Isabella Scherer estava grávida de gêmeos. A vencedora do MasterChef 2021 compartilhou no seu Instagram a dificuldade que encontrou nos últimos capítulos da gestação, prestes a dar a luz aos filhos Mel e Bento, fruto do relacionamento com Rodrigo Calazans.

“Hoje tá sendo o pior dia dessa reta final. Fico com muita fome, mas enjoada, como e não consigo matar fome, porque fico logo cheia e enjoada… Muito sono e sem conseguir dormir”, contou ela.

A fofoqueira aqui ama um bebê no mundo dos famosos. Aguenta firme Isa, está acabando.