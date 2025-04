Irmãos Emicida e Fióti suspendem processo judicial para tentar solução amigável

Conciliação dos irmãos? Amores, depois de toda aquela polêmica com acusação de desvio milionário, os rappers decidiram suspender o processo por cerca de seis meses para colocar ‘os pingos nos is’ e resolverem entre si. Será que essa reviravolta foi um pedido da mãe?

Acontece que, na última terça-feira (8), os irmãos Emicida e Fióti optaram por resolver os problemas relacionados à empresa Laboratório Fantasma, que fundaram juntos em 2010, fora dos tribunais. Os rappers solicitaram a suspensão do processo de acusação de desvio de dinheiro, por 180 dias, para tentarem um acordo amigável.

O documento para interromper a disputa judicial foi assinado por Emicida, Fióti e pela Laboratório Fantasma. Com respaldo no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, o pedido foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Vale ressaltar que Emicida acusa o irmão de desviar R$6 milhões da empresa que criaram juntos há 15 anos. O caso ganhou repercussão após o rompimento da dupla, anunciado oficialmente no dia 28 de março.