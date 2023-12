Irmão de Zezé di Camargo esculacha e expõe podres da ex-cunhada Zilu

POST PATROCINADO

Welington Camargo não economizou em suas palavras e rebateu a ex-cunhada em suas redes sociais

Minha gente, após ser detonado por Zilu, o irmão do cantor Zezé Di Camargo, Welington Camargo, utilizou suas redes sociais para responder Zilu Godoi na noite desta quarta-feira (20). O ex-deputado não poupou uma vírgula para esculachar a empresária e ainda expos todos os “podres” da mãe da cantora Wanessa Camargo. Sem papas na língua, Wellington reafirmou categoricamente que ela não passaria o Natal com os familiares porque não quer.

Em seu vídeo, o político já começar expondo que o irmão de Zilu faleceu e ela sequer mandou embalsamar o corpo dele, quem o fez foi seu irmão, Zezé, mesmo já estando separado dela. Ele ainda afirmou que quando o pai da empresária morreu e ela não veio ao Brasil para o velório, só para não pagar uma passagem aérea. O ex-cunhado de Godoi revelou, inclusive, que ela tem a mania de chamar as pessoas de “retardado”.

O irmão de Zezé di Camargo revelou que a Zilu tenta passar uma imagem de santa, mas que na verdade ela não é nada disso. “Por que você não vai ajudar o teu irmão que está passando necessidade? Está passando necessidade o teu irmão. Nem isso você vê. Então chega de você querer ser boazinha e querer se vitimizar pra colocar meu irmão como um monstro diante da sociedade. Coisa que ele não é. Quem conhece meu irmão sabe das ações sociais que ele fez“, declarou Welington.

“Chega de ficarem batendo no meu irmão, chega de ficarem arrebentando ele e a gente ficar calado. Eu cheguei num ponto que quem cala consente, e eu não vou mais calar“, completou.

“A verdade é essa, então diga a verdade. (…) Esse negócio de falar que destituiu a família e etc, para com isso, você já é uma senhora idosa. Para com essa conversa, que isso aí não cola não“, concluiu.