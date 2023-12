Irmão de Rodrigo Mussi fala sobre polêmica envolvendo o ex-BBB

Diogo Mussi afirma que está esperando as pessoas lhe procurarem para que ele possa falar “eu avisei”.

Gente, após viralizar toda a polêmica envolvendo o influenciador e ex-BBB Rodrigo Mussi e a também influenciadora e ex-BBB Viih Tube, o irmão de Mussi, utilizou as suas redes sociais para falar sobre o assunto.

“Já estou esperando o seu ‘eu avisei'”, iniciou Mussi, que logo em seguida publicou uma enquete debochando da situação: “Clique na opção desejada: Você avisou ou Desculpe se eu já te critiquei”.

Por fim, o irmão do ex-BBB ressaltou que conhece Rodrigo por trás das câmeras e afirma que o participante Vini fez uma leitura perfeita sobre o influenciador durante o BBB, mas que as pessoas não enxergaram.

“Tem 36 anos que eu conheço a pessoa com a câmera desligada! Mas o primeiro a avisar o pessoal em rede nacional foi o Vini, no BBB, na prova em dupla em que o Rodrigo e Eliezer fizeram juntos, segurando umas caixas. Acho que já era madrugada quando o Vini fez uma leitura perfeita do ser humaninho!“, declarou Diogo.