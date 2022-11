Irmão de Marília Mendonça fala sobre derrota no Grammy: “Iria tomar uma e se divertir”

João Gustavo comentou a derrota da nossa eterna Marília Mendonça no Grammy Latino com o álbum ‘Patroas 35%’

Vocês acham que Gustavo, irmão de Marília Mendonça não ia comentar que a musa não levou o Grammy Latino na premiação musical? A cantora concorria com o álbum Patroas 35%, em parceria com a dupla Maiara e Maraisa na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja.

“Todo mundo sabe que as meninas já são vencedoras de todos os prêmios existentes. Pelo fato de quebrar todas as barreiras possíveis, de mostrar para todos que as mulheres têm o seu lugar no topo, são inspiração de uma geração inteira. Infelizmente o Grammy Latino é pequeno demais para três mulheres que venceram num meio machista, que passaram por muitos julgamentos, que não precisaram se adequar ao ‘padrão’ de beleza para conquistarem o mundo. Quem tem uma história de vida e de carreira bonita assim não precisa de prêmio para serem validadas!”, declarou João.

O irmão da cantora, que também é cantor, elogiou Maiara, Maraisa e Marília Mendonça pela indicação.