Irmã gêmea de Gaby Spanic, de ‘A Usurpadora’, sofre tentativa de homicídio

A atriz desabafou sobre a tentativa de homicídio que a irmã gêmea sofreu, revelando que as medidas judiciais começaram a ser tomadas

Meu Deus do céu, por essa ninguém esperava, mas bastou Gaby Spanic, nossa incrível Usurpadora, abrir uma live no Instagram para termos conhecimento dos dias aterrorizantes na família da atriz. A musa revelou que sua irmã gêmea sofreu uma tentativa de homicídio e chegou a ser atingida na cabeça. Gabi conta que as medidas judiciais estão sendo tomadas.

“Eu e ela estamos cansadas de tantas injustiças. Minha irmã e eu estamos cansadas. Já basta de tanta impunidade”, desabafou.

A atriz ainda diz que sua irmã está bem apesar de tudo que passou. “Minha irmã não está sozinha”, reafirmou com semblante bem abalado. Minhas forças para toda a família.