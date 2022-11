Irmã de Deolane pede demissão de jornalista: “Vamos botar esse cara para correr!”

Dayane Bezerra pediu a cabeça de Felipeh Campos após o jornalista criticar o comportamento de Deolane dentro do reality da Record

Dayane Bezerra está causando essa semana aqui na coluna e não é para menos, porque a irmã de Deolane defende a sua irmã com unhas e dentes. A nova foi que ela pediu a cabeça do jornalista Felipeh Campos, depois que o jornalista criticou as atitudes de Deolane dentro do reality da Record. A musa ainda diz que o comunicador é um contratado que não pode ficar massacrando a participante.

“Vamos lá pra Record, vamos pedir uma atitude contra esse jornalista Felipeh Campos. Ele é contratado da Record, ele tem que trabalhar e exercer o papel dele, não ficar só massacrando a Deolane”, afirmou.

A muda ainda deu continuidade: “Ou ele faz o trabalho dele que não é só ficar massacrando um candidato do reality, até porque eles têm que agir com imparcialidade (…) Quero todo mundo comentando nos instas da Record e da Fazenda, vamos botar esse cara para correr, meu povo?”, completou.