Irandhir Santos publica foto pelado com Marcela Fetter

Zé Lucas e Érica vão pegar fogo nos próximos capítulos de Pantanal

Como se não bastasse as investidas que um dá para o outro dentro da trama, fomos arrebatados com o spoiler de Irandhir Santos no Instagram. O ator publicou fotos pelado com Marcela Fetter, Érica, na cama. Pantanal vai pegar fogo!

O momento foi registrado por uma funcionária nos estúdios da Globo. O momento foi pra lá de quente e deixou os fãs da novela sedentos já imaginando o que vem por aí.

Para quem não sabe a jornalista vai engravidar do personagem de Irandhir na trama e em uma visita dos avós da criança na região pantaneira, a avó vai pedir para a filha abortar o filho. Puro preconceito, já adianto, viu?

O avô que não é bobo vai ficar de olho na herança em terras e mais terras, propondo até um casamento entre os dois. Socorro!