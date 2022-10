Iran Malfitano faz comentário desumano sobre estupro

O ator chegou a reconhecer seu erro, mas não foi o suficiente.

Que absurdo! Onde já se viu falar algo tão grotesco, ainda mais em rede nacional? Durante uma conversa com outros peões, o ator Iran Malfitano teve uma atitude totalmente infeliz ao se posicionar sobre ‘estupro’. “Quando o estupro é inevitável, relaxa e goza”.

Essa fala do modelo repercutiu bastante na internet e deixou os internautas revoltados com a atitude desumana vinda do peão.

Posteriormente, durante uma conversa com os companheiros de confinamento, Pelé MilFlows e Shayan Haghbin, o ator admitiu ter errado ao se posicionar de tal forma sobre o assunto, porém, mas admitindo, o seu erro não pode ser apagado.

“Eu falei uma frase bem infeliz com a Mama. Que a Mama falou que joga o cara na cama e vai pra cima. Aí eu falei uma frase infeliz que todo mundo falava antigamente. ‘Se o estupro é inevitável, relaxa e goza’. E realmente, foi infeliz da minha parte, porque uma pessoa ser estuprada é foda e eu que tenho duas irmãs dentro de casa, tenho uma filha, só que é uma frase que antigamente se falava muito, só que hoje ficou completamente errada”, admitiu o peão.