“Invadiram Brasília!”, dispara Fred sobre os bolsominions

Médico ganhou adaptação e voltou para o BBB 23 enchendo a casa de notícias avassaladoras do mundo de fora

Sabíamos que colocar Fred Nicácio de volta no jogo traria um ar mais quente para a competição pela bufunfa milionária. O médico chegou causando e depois de contar sobre a morte de Glória Maria ele revelou que os bolsominions invadiram Brasília.

“Invadiram Brasília! Eles são ousados, eles invadiram, gente. Os bolsominions, no dia 8 de janeiro”, disse Fred com os brothers do quarto fundo do mar perplexos.

Fred Nicácio contando sobre os bolsominions que invadiram o congresso #BBB23 pic.twitter.com/VfQ7acb98y — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 24, 2023

Claro que os brothers do quarto fundo do mar ficam chocados com o fato. Boninho soube dar entretenimento para o público, né?