Intimada, Juliana Oliveira vai depor contra Otávio Mesquita na próxima quarta (23)

Amores, estava terminando minha série de treino funcional leve na academia do Leme, quando uma amiga de São Paulo me enviou um áudio comentando sobre a semana decisiva que uma comediante terá para avançar com um processo de acusação seríssima. Gente, será que terá acordo entre eles? Acho difícil, hein…

Acontece que, de acordo com a coluna Gente, da Veja, a ex-assistente de palco do programa The Noite, Juliana Oliveira foi intimada para depor sobre a queixa-crime, que está movendo contra o apresentador Otávio Mesquita, às 11 horas desta quarta-feira (23).

O depoimento da humorista será realizado no 7º Distrito Policial de Osasco, região metropolitana de São Paulo.

Sobre o caso, o advogado do apresentador confirmou à coluna Gente, que Mesquita vai processar Juliana por danos morais alegando que as acusações são infundadas e que mancharam sua imagem pública.

Vale ressaltar que, no final de março, a comediante denunciou Otávio Mesquita ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) afirmando que o apresentador cometeu violência de teor sexual durante um episódio do The Noite que foi exibido em abril de 2016.