Internautas resgatam Sandy falando sobre o começo de seu namoro com Lucas Lima, no Planeta Xuxa, em 1999

Na entrevista, a cantora conta um pouco do início de sua história com o músico, o que pode ser um tiro no coração dos fãs do casal.

Meus amores, eu confesso que ainda não superei o término do relacionamento entre os músicos Sandy e Lucas Lima, e aparentemente vocês também não, afinal, desde o momento em que o término foi anunciado, a internet não se fala em outro assunto. Diante disso, é óbvio que alguns momentos da história do ex -casal seria resgatado, como foi o caso da participação da cantora Sandy no aclamado programa Planeta Xuxa, que era apresentado pela minha maravilhosa, amiga, Xuxa Meneghel. Em sua participação, que aconteceu em 1999, a cantora, que havia acabado de começar a namorar com Lucas, conta que o músico foi o seu primeiro namoradoe afirma que não se apaixonou de cara, mas que eles se tornaram muito amigos antes de tudo. Confiram essa entrevista que é de deixar todos os fãs do casal de coração partido.