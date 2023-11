Internautas ficam perplexos ao saberem que Mc Daniel é irmão de Alicia X

O cantor criticou a briga de Alicia com Márcia no reality da Record e disse ter ficado bastante triste em ter visto a sua irmã chorando

Mc Daniel não deixou de conversar com seus fãs por meio do Instagram para dizer que ficou triste em ver sua irmã, Alicia, chorando na Fazenda após um desentendimento com Márcia Fu. O que ele não esperava era que a web não sabia que ela era sua irmã, a confusão foi feita e os internautas piraram. Minhas amigas do Leme chegaram ame ligar para contar detalhes do depoimento dele nas redes e ele chegou a dizer que Alicia escolheu o grupo errado de pessoas.

“É a minha irmã e estou com ela independente de qualquer coisa. Eu já percebi que ela escolheu as pessoas erradas para jogar dentro da casa e está sendo atacada por isso. Sobre o que aconteceu com a Márcia, isso não existe, mano. Você falar de alguém que já se foi, que faleceu, não existe, não tem argumento plausível para isso. Ela está errada”, disse ele.

E completou: “Alicia é humana, é uma mulher, e ela não pode falar aquilo do meu pai que está no céu, a pessoa de coração mais puro que eu já conheci na minha vida, me ensinou muita coisa sobre a vida e faz uma falta terrível. Ela não pode falar que a Alicia é uma decepção para ele sendo que ela não conheceu, e nem conhece a Alicia direito. A Alicia disse sobre o exemplo que queria passar para o filho dela e ela tirou do contexto e disse que a Alicia é uma vaca por que tem silicone, uma maquiagem e que seria uma decepção para o meu pai. Isso não tem cabimento”.

Então, ele disse como se sentiu. “Eu fiquei chateado que ela falou do meu pai, eu não gostei. Se eu estivesse lá dentro, seria diferente. Eu não consigo ver o jogo, eu trabalho muito, mas eu estou falando de um caso específico. A Alicia é nova, ela tem um coração muito bom, ela sempre batalhou para ter tudo o que ela tem, muito do bem. só que não existe falar de alguém que já se foi, que é um pai e uma mãe. Fiquei bem triste de ver a minha irmã chorando, estou bem chateado”, comentou.