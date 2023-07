Internautas fazem memes com música de Naldo Benny e o cantor fica revoltado: Toda vez é essa palhaçada”

O cantor lançou a música ‘Taca’, no início da noite de ontem (28), em parceria com os músicos É o Caveirinha e JC no Beat.

Amores, após pouco mais de um mês do cantor ter lançado o seu feat com a cantora mirin Melody, o ‘Love, Love’, no início da noite de ontem (28), o cantor Naldo Benny lançou mais um de seus sigle, o ‘Taca’, desta vez em parceria com os músicos É o Caveirinha e JC no Beat. Porém, a música que não tem nem 24h de lançada, já rendeu cantor. Através de suas redes sociais o cantor reclamou das piadas que os internautas estão fazendo com o seu mais novo trabalho. “É impossível. Eu estou vendo em páginas, influenciadores, humoristas rindo do ‘taca, mosquito’. Se eu fiz o ‘taca, taca, taca’, o que tem a ver? Isso faz parte da música, é um funk. Parece que eu fiz alguma coisa de errado”, iniciou Naldo. Em seguida, ele se mostra indignado, pois, mesmo vendo que muitas pessoas amaram seu lançamento, ele afirma que toda vez que ele lança uma música ele é alvo de piadas. “Deixo aqui registrada a minha indignação. Eu não quero xingar, porque a minha vontade é explanar tudo que eu tenho entalado. Toda vez que eu vou lançar um bagulho tem essas palhaçadas, isso é f**a. A galera fica nesse climinha de risadinha. E eu vejo pessoas falando que amaram”, finalizou o cantor.