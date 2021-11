Internautas classificam a peoa Rayane como racista. Vocês concordam?

Internautas consideram falas de Dayane racista. No reality A Fazenda a peoa vem incomodando grupos anti-racismo.

Nas redes sociais telespectadores reagem ao compilado de falas racistas da peoa.

A peoa Dayane do reality show A Fazenda está entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Um compilado de vídeos com suas falas estão provocando manifestações por parte dos seguidores no Instagram e Twitter.

Rico confronta Dayane sobre suas falas consideradas racistas. Foto: Reprodução.

No vídeo Dayane fala absurdos, carregados de pensamentos preconceituosos, frases que já foram incansavelmente repreendidas por grupos e movimentos negros. E nesta semana todas estas declarações vieram à tona.

Dayane questiona Mileide sobre seus cabelos serem lisos. Foto: Reprodução.

Circula na internet um vídeo com várias falas. Inclusive no ínicio Rico Melquiedes fala para Dayane: “Não gosta de peles escuras também. Tem vídeo que o meu adm vai pegar você falando pra mim ali na mesa. Peles escuras que você não gosta né… que não é legal pra fazer fotos e mulheres musculosas”. No momento que é confrontada, peoa olha para ele e canta. Em outro trecho ela questiona Mileide Mihaile sobre a textura de seu cabelo, pelo fato de ser morena e ter fios lisos. Em outro momento, conversando com Tiago Piquilo, ela associa a beleza negra à deselegância. São vários os vídeos!

Dayane em copnversa com Tiago Piquilo. Foto: Reprodução.

Aviso de amiga: racismo é crime e falas preconceituosas como as de Dayane devem ser combatidas, repreendidas… fica a dica!

Vejam os vídeos. No primeiro ela reclama da atitude de Rico que a confrontou na festa e no segundo o compilado de falas de Dayane.