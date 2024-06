Internauta comparou fama de Anitta com Jesus Cristo e a cantora rebateu: “Não fale isso”

Meus amores, a nossa diva master Anitta teve que dar uma bronca em uma fã nos comentários de sua recente publicação no Instagram, na madrugada deste domingo (2).

A internauta falou que ela seria mais famosa do que o filho de Deus, Jesus Cristo. Isso aconteceu depois que a cantora postou um vídeo de sua participação no programa “Today Show”, com show do lado de fora do estúdio da emissora NBC, em Nova York, nos Estados Unidos. Ela é a primeira brasileira a se apresentar na atração.

Então, a Girl from Rio revidou a afirmação de maneira educada: “Meu amor, eu te agradeço demais pelo carinho. Mas não fale isso nem brincando, tá bem?”

“Jesus Cristo, o maior espírito de luz que passou por nossa Terra precisa ser conhecido por todos pra sempre, e será pela graça de Deus”, disse a “Poderosa”. “Eu levo alegria pra cada vez mais pessoas e sou muito grata inclusive a Jesus e a Deus. Se Ele quiser no futuro também vou passar mensagens de amor e paz a todos. Só que mais famosa de Jesus ninguém pode ser, por que seus ensinamentos precisam estar no coração de todos antes de qualquer outra coisa ou pessoa. Amo seu carinho. Obrigada.”, concluiu a cantora.