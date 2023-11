Internada, Anahí não fará demais shows com o RBD em SP

A cantora foi diagnosticada com infecção renal grave; apresentações no Allianz Parque, em São Paulo, tanta a deste sábado (18) quantos as outras programadas seguirão apenas com Dulce María, Maite, Christopher e Christian.

Amoores, a Anahí continua internada e não pode realizar o show deste sábado (18) da Soy Rebelde, no Allianz Parque, em São Paulo A Live Nation informou que, por ordem médica, Anahí não fará mais nenhuma apresentação na capital paulista e as apresentações do RBD continuarão, conforme a programação, com Dulce María, Maite Perroni, Christopher e Christian. A cantora foi diagnosticada com uma infecção renal grave, como ela mesma contou na sexta-feira (17).

“Anahí lamenta profundamente sua ausência e, junto com seus companheiros de banda, manda uma mensagem especial aos fãs”, avisou a Live Nation em um post no Instagram, na tarde de hoje.

A publicação também tinha uma mensagem da artista mexicana de 40 anos. “Estou com o coração partido por não poder me apresentar esta noite. Fiz todos os esforços possíveis para estar no palco, mas, infelizmente, os médicos insistem que use esse tempo para descansar e me curar. Nós cinco decidimos que o show deveria continuar em respeito a todos vocês”, disse ela.

“RBD é seu público, sua música e sua história. Cada um de vocês, cada esforço, cada lágrima, cada sorriso que nos deram são o nosso motor para começar do zero e nunca parar de sonhar. Nenhum sonho é inatingível porque o amor de vocês vale tudo. Porque vocês são nosso amor, essa festa continua. Porque somos Rebeldes e hoje estamos perto de você, Brasil!”, finalizou Anahí.