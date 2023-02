Integrante da Mocidade Alegre desmaia depois de desfile

Integrante da comissão de frente da escola desmaios após o término do desfile da escola no Sambódromo

São Paulo pegou fogo ontem (18) com a Mocidade Alegre passando pela avenida, só não brilhou tanto no final com uma integrante da comissão de frente que sofreu de cólica renal e chegou a desmaiar. O assunto gerou curiosidade dos internautas que acompanharam tudo de perto. Felizmente, a escola conseguiu finalizar o desfile e a integrante tomou remédio na veia.

Para quem não sabe, essa foi a mesma escola que trouxe a presença ilustre da ex-BBB, Thelma Assis. A relação da musa com a escola é considerada muito forte e consolidada após o reality da Globo.

De acordo com o G1, o desfile da escola terminou às 4h da manhã e a escola levou para a avenida a história de ‘Yasuke’, um integrante africano que se tornou um dos samurais mais respeitados no Japão.