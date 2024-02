‘Insistem em desvalidar uma relação’, desabafa mulher de Davi do BBB 24

Minha gente, a Mani Reggo, que é a mulher de Davi do “BBB 24” reagiu à declaração que o brother fez para ela na casa e as especulações de que ele estaria criando sentimentos por Isabelle, parceira de confinamento. Sendo que na madrugada desta sexta-feira (16), o próprio Davi falou que sua relação com a sister é só de amizade, pois a mulher da sua vida é a Mani.

Então, Mani abriu seu coração e disse que a sociedade insiste em invalidar seu relacionamento, porque tem dificuldades em aceitar o amor entre duas pessoas que fogem do que é considerado padrão.

“Por que algumas pessoas insistem em desvalidar uma relação? Muitos usam os seus parâmetros para medir a beleza e os sentimentos dos outros. É difícil aceitar um amor entre pretos, um corpo fora do dito e julgado padrão social e sem interesse financeiro. Sim, sou muito feliz com a minha vida, com o meu corpo e com a minha relação”, escreveu Mani em seu Instagram.