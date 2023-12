Influenciadora que fazia seu filho apostar no “jogo do tigre” está na mira da Polícia

A influenciadora botava o filho, que ainda é uma menor de idade, para apostar e promover publis do jogo.

Genteeeee, quando eu falo que a humanidade já não tem mais solução é por causa de pessoas como essa querida aqui. Parece que tem uma grande influenciadora que vem sendo investigada pela Polícia Civil por não apenas estar divulgando o “jogo do tigre”, mas também por colocar um dos seus três filhos, que ainda é uma criança, para apostar no jogo de azar durante a gravação da publicidade.

Essa mulher, que usa seu Instagram para mostrar seu dia a dia e rotina fitness, posta com frequência em seu perfil o momento em que um dos meninos aparece jogando. Mesmo depois que a reportagem do Fantástico há duas semanas, onde detalhava a grande investigação por trás dos tais jogos fraudulentos. A influencer segue fazendo tudo normalmente sem medo de ser feliz.

Se essa querida suspeita que está sendo investigada, não sei dizer, meus amores. Mas a Polícia está atenta à cada uma das publicações dela.

Mesmo sabendo que os responsáveis pelo site que promete grandes rendimentos em troca de pouco dinheiro foram presos em novembro do ano passado. Tem vários produtores de conteúdo seguem usando os vídeos gravados como forma de “prova” de que o retorno é garantido. No final, as vítimas saem perdendo e essas pessoas, faturando e muito.