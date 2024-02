Influenciadora Natty afronta Fabíola Reipert durante evento em São Paulo

Gentee, minhas amigas de São Conrado não param de me enviar esse vídeo, onde a Natty, aquela peituda que adora mostrar a bunda, aparece afrontando a minha best friend e fofoqueira mór, desde os primórdios do Agora São Paulo, Fabíola Reipert. Será que a Natty é super de boassa, queridona, praieira e litorânea?

Em um vídeo que viralizou na web, a personagem Natty, que é interpretada pelo influenciador Reinaldo Montalvão, afronta a colunista após a mesma afirmar que não gostou do novo hit da musa Ivete Sangalo, mesmo ela tendo ressaltado a sua admiração pela cantora.

Confiram o momento que a influenciadora entrevista a jornalista, para o portal Terra: