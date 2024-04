Influenciadora faz chover dinheiro em praia de Balneário Camboriú

Amores, na manhã deste domingo (21), algo bem inusitado aconteceu na Praia Central de Balneário Camboriú. A influenciadora Bell Ponciano resolveu utilizar um helicóptero para distribuir uma bela quantia de dinheiro a banhistas que estavam na praia, ocasionando uma verdadeira “chuva de dinheiro”.

“Que presente vocês receberam na praia”, legendou a influenciadora.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Bell distribui dinheiro para as pessoas. Em fevereiro deste ano, ela jogou uma boa quantia de um guindaste, em Brusque, porém, a iniciativa da influenciadora não teve uma boa repercussão, gerando protestos, onde as pessoas que estavam no local começaram a arremessar sapatos contra o guindaste.