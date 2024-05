Influenciadora detalha tentativa de feminicídio do namorado em Paris: ‘Porque você não morre, desgraçada?’

Que horror, gente! A influenciadora Janaína Prazeres denunciou o namorado Kalel dos Santos Dias por tentativa de feminicídio. Segundo seu relato ao Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira (30), os dois estavam em Paris, na França, quando Kalel teve um surto no quarto do hotel em que eles estavam hospedados.

“Ele acordou e falou que ia matar todo mundo”, lembrou Janaína.

Janaina comentou que ele já tinha passado por situações parecidas em que chegou a se machucar e, em um primeiro momento, chegou a se preocupar com ele. “Ele saiu do quarto e retornou poucos minutos depois dando socos na cabeça dele”, lembrou a modelo, que pediu para que ele não se ferisse.

“Aí ele disse: já que eu não posso me machucar, eu vou machucar você. E me apagou nesse momento”

Depois de uma sequência de socos e enforcamentos, ela perdeu a consciência pela primeira vez. Assim que acordou, ela foi novamente agredida pelo namorado, que repetiu: “Você vai morrer hoje”

Após “apagar” mais uma vez e acordou recebendo muitos socos e viu o lençol todo ensanguentado. Ela disse que o namorado estava inconformado que ela ainda não tinha morrido. “Eu acordei e escutei ele falando: ‘Por que você não morreu ainda, desgraçada?”, lembrou.

“Eu achei que ia morrer mesmo, eu apaguei de novo. Eu não sei quanto tempo se passou e eu acordei nua, no pé da cama, de bruços, de cabeça para baixo”

Quando percebeu que o namorado estava no banheiro, ela saiu correndo do quarto para se salvar. “Eu pedi força para Deus e consegui correr. Tinha um rapaz da recepção do hotel, que me cobriu, me salvou e me escondeu na cozinha do hotel”, disse.

A influencer foi levada a um hospital em Paris, antes de voltar ao Brasil, e o homem foi preso. Ela sofreu fraturas no nariz, no maxilar e correu o risco de perder a visão.

Janaína e o namorado estavam juntos há quatro anos, entre idas e vindas. Kalel já havia sido preso por agredir Janaína no começo do namoro no Brasil, mas foi libertado sob fiança.