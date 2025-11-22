Influenciadora compra foto com Dua Lipa por R$ 160 mil e movimenta o leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno

Amadas, a Cela Lopes, influenciadora que vive bancando a bilionária rabugenta nas redes, não ficou só na atuação dessa vez.

A bonita desembolsou nada menos que 160 mil reais por uma foto com a cantora Dua Lipa. Tá bom pra você ou quer mais?

Mas calma que eu não tô aqui pra gongar ninguém! Acontece que esse dinheirão todo foi direto para os projetos sociais do Leilão Galácticos, do Ronaldo Fenômeno. Ele e a Celina Locks fizeram o evento para levantar fundos pra Fundação Fenômenos, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. Então o luxo da gata foi de utilidade pública!

Cela e o namorado felizes da vida com o resultado do lote surpresa comprado pela gata. (Foto/Reprodução: Instagram)

E claro que a Cela correu pras redes pra mostrar o clique com a britânica. “Uma foto que custou R$ 160 mil reais. Mas pra ajudar as crianças no leilão do Ronaldo. Sim… tanta coisa que acontece em uma semana na minha vida que fica até difícil de acompanhar. Esqueci de postar”, disse ela, toda natural, como se essas notinhas e uma Dua Lipa caíssem do céu todo dia.

Certificado do lote arrematado por Cela Lopes, confirmando a doação integral para projetos sociais. (Foto/Reprodução: Instagram)

E não para por aí, gatas. Já teve lote pra todos os bolsos privilegiados: encontro com o Messi por R$600 mil e até joguinho de padel com o Vini Jr. na casa dele, em Madrid. É o tipo de coisa que só acontece nesse planeta paralelo chamado vida dos famosos!