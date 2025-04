 Influenciadora brasileira que viralizou após congelar o bumbum exibe curativos após ensaio na neve

A busca pela foto perfeita acabou virando caso de hospital (e meme global!) para uma influenciadora brasileira de 24 anos, que reapareceu nas redes sociais com curativos no bumbum após um episódio surreal de congelamento localizado.

Tudo começou com um ensaio ousado feito na neve da Espanha, onde ela posava deslumbrante de biquíni azul e gorro branco — mas a temperatura despencou mais rápido do que a pose durou.

“A ideia era fazer algo diferente, impactante. Mas o frio era muito mais intenso do que eu esperava. No começo dava pra aguentar, depois meu corpo começou a travar. Fiquei em choque — meu bumbum realmente congelou”, contou a jovem, ainda chocada com o episódio.

Resultado? Hospital, diagnóstico de congelamento e dor de verdade. A história foi parar na revista People e virou assunto em Estados Unidos, Japão, Alemanha, Rússia, Grécia e China, além de render uma tsunami de memes e mensagens inusitadas nas redes.

“Teve gente perguntando se eu ainda consigo sentar, se perdi a sensibilidade… Mas também recebi muito carinho. Virou meme, claro, mas trouxe uma discussão sobre os limites que enfrentamos por uma boa foto”, desabafou.

Apesar do susto (e da dor!), ela mantém o bom humor: “Hoje eu rio, mas na hora chorei de dor. A foto ficou linda, mas o bastidor foi literalmente congelante.”

Moral da história? A beleza pode até congelar o feed, mas o bumbum também!