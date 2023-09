Influenciador WL Guimarães está confirmado em A Fazenda

O influenciador e tiktoker participou do último De Férias com o Ex e carimba sua participação em mais um reality.

O influenciador digital Willian Guimarães, mais conhecido como WL Guimarães está mais que confirmado no reality rural. Ele tem 25 anos e é natural do Rio de Janeiro, O Tiktoker participou do De Férias com o Ex Celebs no Caribe.

Apenas no Instagram, ele acumula 4,2 milhões de seguidores e, por lá, ele divide com o público conteúdo com a temática “lifestyle”. Ele também integra a lista dos brasileiros mais seguidos no TikTok, com mais de 8,3 milhões de fãs.