Influenciador Jorge Bentes acusa padre Fábio de Melo de gordofobia: “Rir da pessoa que sofre com essa doença não tem graça”

O influenciador, que usa as redes sociais para ajudar pessoas obesas, afirma que a brincadeira do padre foi desnecessária.

Gente, e o famosíssimo padre Fábio de Melo que está sendo acusado de gordofobia pelo influenciador Jorge Bentes, que não gostou nenhum pouco ao ver que o padre havia publicado em seu instagram um vídeo de uma pessoa gorda, caindo sobre outras pessoas na praia, ao som de gargalhadas.

O influenciador, que é o responsável pelo perfil “Cansei de Ser Gordo” e que usa suas redes sociais para alertar as pessoas sobre os perigos e os preconceitos da obesidade, fez duas críticas contra o religioso e afirmou que a sua brincadeira foi extremamente desnecessária.

“Eu achei desnecessário essa postagem de hoje e eu espero que você retrate, peça desculpa, tire do ar e eu vou explicar o porque que é desnecessário. Padre, com todo respeito do mundo, deixa eu lhe falar uma coisa: obesidade é uma doença pandêmica que mata milhares de pessoas em todo mundo. Rir da pessoa que sofre com essa doença não tem graça. Imagina alguém ir de alguém com diabetes, rir de alguém com câncer. É a mesma coisa. São doenças e eu luto há 10 anos contra essa doença todos os dias da minha vida”, criticou e explicou o influenciador.

Por fim, Bentes alerta ao público sobre o perigo existente em posts como o que o padre fez, já que devido a sua influência ele poderia reforçar e influenciar atos preconceituosos contra pessoas obesas.

“A obesidade é um problema de saúde pública que não se deve rir, não deve se fazer piada, não deve se fazer chacota. A gente está cansado disso. A gente está cansado de viver na margem da vida, do sistema público de saúde, que muitas vezes não respeita essas pessoas que precisam de tratamento e, quando vão buscar, descobrem já é tarde demais, elas morrem, padre. Eu espero que o senhor pratique o amor ao próximo”, finalizou o influencer.