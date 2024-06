Influencer cria lista sobre o que não dar no Dia dos Namorados: ‘Vale-presente da academia e utensílios de casa’

A influencer e empresária Wanessa Moura decidiu ajudar os internautas a evitar gafes no Dia dos Namorados. Ela compartilhou uma lista de presentes que, segundo ela, deveriam ser evitados a todo custo nessa data especial. Entre os itens mencionados, figuram os utensílios de casa e roupas íntimas.



Wanessa ressalta a importância de gastar um tempinho pensando no presente ideal. “Evite utensílios de casa. Sério, quem quer ganhar uma panela de pressão ou um jogo de facas no Dia dos Namorados?”, sugeriu. “Uma vez, ganhei um conjunto de panelas. Meu ex jurava que estava arrasando. Acho que ele não percebeu que eu nem gosto tanto de cozinhar assim”, contou.



A influencer comentou algumas situações engraçadas que podem ocorrer quando se escolhe o presente errado. Meias e cuecas: “Esse é o presente que sua avó dá no Natal, não seu namorado no Dia dos Namorados. Se você não quer ver a expressão mais sem graça do mundo, evite!”. Além das meias, ela comentou sobre um ‘vale-presente da academia’: “Imagina dar um vale-presente da academia. A mensagem subliminar que passa é ‘Acho que você pode melhorar aqui e ali’. Um desastre!”.



Relembrando uma situação constrangedora com seu ex-namorado, Wanessa Moura revelou uma das experiências mais hilárias que já viveu. “Ele disse que iria fazer um jantar romântico no Dia dos Namorados. Todo o cenário estava perfeito: pétalas de rosa na cama, velas aromáticas, mas ele esqueceu de um detalhe crucial: jogar fora as embalagens do restaurante!”, contou. “Foi um verdadeiro meme! Ele esqueceu de jogar fora os pacotes onde vieram as porções de arroz, batata e carne que pediu no aplicativo de comida”, relembrou.