Imprensa mundial dizem que público no show de Lady Gaga em Copacabana foi de 2,5 milhões de pessoas

Gente, estou aqui fazendo um esquenta com meus amigos no Boteco Belmonte de Ipanema, quando a minha amiga do Cosme Velho me manda um áudio falando que o público do show da Gaga foi maior do que o número divulgado pela Prefeitura do Rio.

Acontece que uma publicação feita pelo perfil oficial da Lady Gaga no instagram chamou atenção de fãs neste domingo (4) após a apresentação dela na praia de Copacabana no Rio. Lembram que a Prefeitura do Rio anunciou durante o show que o público foi de 2,1 milhões? Pois bem, nas redes sociais da artista, disseram que o público foi de 2,5 milhões, mesmo número mencionado por inúmeros veículos internacionais citando a equipe de produção. Dentre eles, Variety e Hollywood Reporter.

Parece que o portal CBN entrou em contato com a Prefeitura do Rio e eles disseram que ambos os números são válidos, mas que o número oficial divulgado por eles foi uma estimativa realizada pela produção do evento, PM e administração municipal é de 2,1 milhões.A Bonus Track, produtora responsável pelo evento, confirmou o número de 2,1 milhões de pessoas.

O show de Lady Gaga na praia de Copacabana nesse sábado (3) bateu vários recordes para a cantora. Com um público de 2,1 milhões de pessoas, ela conseguiu ultrapassar Madonna na mesma praia em 2024 e se tornar a mulher com mais pessoas em um show.

Essa apresentação fez parte da turnê do álbum ‘Mayhem’, lançado esse ano, que foi dividida em cinco atos, com diferentes cenários, coreografias e figurinos – alguns deles com as cores da bandeira do Brasil. Hits de sucesso de Lady Gaga, como ‘Poker Face’, ‘Born This Way’ e ‘Alejandro’ não ficaram de fora do setlist, assim como Bad Romance, que encerrou o show.