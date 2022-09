Ilha paradisíaca paga R$76 mil, para quem quiser morar no local

Minha Gente, estou passada! O governo da ilha mediterrânea de Sardenha, na Itália, está oferecendo uma renda de cerca de R$76 mil para que o local consiga ter novos moradores.

Tendo um cenário paradisíaco, muitos estão se perguntando ‘quem não gostaria de morar lá, ainda mais recebendo por volta de 15 mil euros?’, mas essa eu vou responder pra vocês.

A Itália sofre com um terrível problema de população, que engloba a baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população, ou seja, eles possuem poucas crianças e muitos idosos.Somado a isso, ao contrário do que acontece no Brasil, a Itália é composta por muitas cidades pequenas que geralmente são deixadas pelos jovens e ficam nas mãos apenas da população idosa, o que não ajuda para fazer com que o local cresça.

Isso não acontece apenas na ilha da Sardenha, o país possui diversos programas de repovoamento para atrair novos moradores para esses locais.

E o governo da ilha está lavando esse projeto a sério. Ele reservou cerca de 45 milhões de euros para conseguir

Mas não é só falar que vai mudar pra lá que o dinheiro cairá na sua conta, existem alguns requisitos que se devem cumprir. Primeiramente, você deverá comprar uma casa no local, de no máximo 30 mil euros, sendo ressarcido pelo governo em 50% do valor gasto pela moradia.

Sua moradia deverá ser em cidades de até 3 mil habitantes e resolver todo esse processo burocrático em até 18 meses. Após esse tempo, você será obrigado a fixar residência neste local, ou seja, você deverá morar naquela cidade.

Até então, não foi publicado o edital do projeto. Mas vocês teriam coragem e vontade de embarcar nessa loucura?