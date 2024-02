Igreja evangelica de SP comprou a sede da Fazenda de Itu da Record

Genteeeee, acabo de descobrir que A Igreja Lagoinha Alphaville comprou a antiga sede do reality A Fazenda, da TV Record, localizada em Itu, interior de São Paulo. Quem fez esse grande anúncio foi o pastor André Fernandes, responsável pela igreja, nesta terça-feira (6) pelas redes sociais.

– Eu vim aqui para gravar esse vídeo em nossa fazenda. Eu não sei se você já sabe dessa novidade, mas a gente comprou A Fazenda da Record, onde foi gravado aquele programa de TV alguns anos atrás. Agora esse lugar vai sair. Berço de Avivamento, de cura, de salvação, de transformação – declarou em um vídeo gravado no local.

Entusiasmado com o novo investimento, o pastor enumerou uma série de atividades e eventos possíveis de serem realizados no grandioso empreendimento.

– São milhares e milhares e milhares de metros quadrados para a gente sonhar, Igreja. E eu creio que ainda esse ano a gente vai ter, além dos nossos encontros de voluntários, as nossas festas na roça, o Rock Camp e o Colégio Skype aqui na nossa fazenda – disse.

– São Paulo começa a sonhar com a clínica da alma, com as imersões, começa a sonhar com os acampamentos de jovens e adolescentes, com as colônias de férias das crianças durante as férias escolares, começam a sonhar com os retiros, com os encontros com Deus, com os acampamentos. E com os nossos retiros de casais, eu sei que neste lugar Deus vai fazer coisas que a gente ainda nem sonhou – continuou.

Ao finalizar a gravação, Fernandes profetizou colheita e realização de sonhos.

– Eu quero que você, sua família, faça parte disso. Está bom, Deus abençoe eu quero profetizar que cada semente que você liberar, você vai colher ainda este ano, pelo menos sete vezes mais do que tudo o que você está semeando. Essa palavra que Deus deu para a gente como Igreja – finalizou.