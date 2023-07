Igão e Mítico afirmam querem não Jair Bolsonaro no PodPah: “Não vou levar um cara que tem falas não democráticas”

Os influenciadores afirmam com todas as letras que não querem receber o ex-presidente do Brasil em seu programa de entrevista.

Amores, nesta quarta-feira (12), Durante a sua participação no programa Conversa com Bial, que é apresentado pelo mestre Pedro Bial, o influenciador Igor Cavalari, mais conhecido como Igão, afirmou que não quer a presença do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), no podcast “PodPah”, no qual ele divide a “bancada”, com o também influenciador Thiago marques, mais conhecido como Mítico.

Ao serem questionados por Bial, sobre o porque o ex-presidente ainda não participou do podcast, que já possui mais de 500 episódios, os influencer afirmam que, apesar da pressão da sociedade, eles sabem que lá não é um lugar para Bolsonaro estar.

“Não é lugar para ele lá. As pessoas me trombavam na rua: ‘Você precisa levar [o Bolsonaro no podcast] e tal, mas as pessoas esquecem que, pra sentar na nossa mesa, a gente tem que querer”, iniciou o Mítico.

Logo em seguida, Igão finaliza o assunto afirmando que não levará o ex-presidente para o podcast que apresenta, pois, além deles não quererem, eles abominam as falas não democráticas de Bolsonaro.

“Eu não vou levar um cara que tem falas não democráticas, entendeu? Que tudo que ele prega mata o meu povo, me mata. Então eu não quero ele lá. Ele não vai lá [no podcast] e é isso, e ponto, e não tem mais o que falar”, finalizou o influenciador.

FALOU TUDO, Igão! A democracia não dá passe livre para ninguém pregar ódio e fascismo. pic.twitter.com/MHWsQLT7If — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 13, 2023

Vale ressaltar que, em dezembro de 2021, a dupla recebeu o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no podcast, onde eles ficaram quase 2h e 30 min, conversando sobre os mais diversos assuntos.