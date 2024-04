Ícone do MBP e do Rock, Marina Lima para o Rock in Rio: “Que se fodam!”

Amores, mais cedo ontem para vocês sobre a revolta das cantora Fafá de Belém e Gaby Amarantos em relação a falta de convite para cantar no evento que foi organizado pelo Rock in Rio, para celebrar a história da música brasileira, o “Dia do Brasil”.

Pois bem, após tudo aquilo que já contei para vocês a cantora, musa do MPB e do Rock Brasileiro, Marina Lima, compartilhou o desabafo de Gaby Amarantos e sem papas na língua declarou: “Querida, eu nunca sequer fui chamada para cantar lá. Que se fodam!”