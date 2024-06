Humorista Carlinhos Mendigo é preso por dever R$247mil de pensão 

Eitaaaa! O humorista Carlos Alberto da Silva, mais conhecido como Carlinhos Mendigo, foi preso nesta terça-feira (18/06). Ele é considerado foragido desde 2022 e deve mais de R$246,0 mil de pensão alimentícia ao seu filho Arthur.

Carlinhos estava no auge da fama em 2000, ao integrar o elenco do humorístico Pânico. Ele começou no ramo em 2003 e ficou mundialmente conhecido por imitar famosos, como Silvio Santos, Milton Neves, Sérgio Malandro e Luiz Inácio Lula da Silva.

Um dos eventos mais famosos do artista foi o Vô, Num vô, juntamente com o personagem Mano Quietinho, interpretado por Vinícius Vieira.

Dois anos atrás, a justiça de SP decretou a prisão temporária do humorista pela quantidade de dinheiro que ele deve ao filho, que teve junto com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck.

Ele estava à procura na época, mas a PM não o localizou. Ele é considerado foragido desde aí. A justiça buscou em várias estados, como Bahia, Salvador e São Paulo, mas não teve sucesso. Naquela época, a defesa do famoso não quis se pronunciar sobre a fuga.