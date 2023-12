Hospital divulga boletim médico do cantor Zé Neto: “Permanecerá na UTI”

POST PATROCINADO

De acordo com os médicos, o cantor está consciente, porém, segue sendo monitorado pela unidade de terapia intensiva.

Meus amores, na tarde desta quarta-feira (06) o Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, divulgou um boletim médico, com as atualizações do quadro clínico do cantor Zé Neto, integrante da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

De acordo com o boletim médico, mesmo estando consciente, o cantor continua na UTI, onde está tendo todos os monitoramentos possíveis.

“Devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, informou o hospital.