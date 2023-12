Homens são flagrados fazendo sexo em sala do Senado dos EUA

Aidan Maese-Czeropski, que atuava como assessor do senador democrata Ben Cardin foi demitido suspeito de ter feito a gravação.

Socorroooooooo! Gente, eu to completamente chocada com esse vídeo que eu acabei de receber de uma amiga que mora no EUA. Esse tal vídeo que viralizou na web neste sábado (16), em que o assessor do senador democrata Ben Cardin aparece nas imagens envolvido tendo relações sexual com outro homem em uma das salas do Senado. Obviamente, os bastidores da política estadunidense estão em total alvoroço.

Segundo informações do The Guardian, o homem que aparece no vídeo é o assessor parlamentar Aidan Maese-Czeropski. O vídeo foi obtido e divulgado pelo Daily Center, revelando também que a cena ocorreu na sala do Judiciário do Senado.

Para se ter uma ideia do simbolismo da sala em que ocorreu a gravação do vídeo: ela foi o cenário das audiências da Comissão do 11/9; James Comey, ex-diretor do FBI, prestou seu depoimento sobre Donald Trump; e foi também neste ambiente que Sonia Sotomayor foi sabatinada e nomeada a primeira mulher latina a ocupar uma cadeira na Suprema Corte.

Após a divulgação do vídeo, o gabinete do senador Cardin emitiu um comunicado: “Aidan Maese-Czeropski não faz mais parte do quadro de funcionários do Senado dos EUA”. A polícia do Capitólio declarou que está acompanhando e investigando o caso.

Mesmo não tendo citado sobre o vídeo, Maese-Czeropski abordou o momento que está enfrentando:

“Embora algumas de minhas ações no passado tenham demonstrado mau julgamento, eu amo meu trabalho e nunca desrespeitaria meu local de trabalho. Quaisquer tentativas de caracterizar minhas ações de outra forma são mentiras. Atualmente, estou estudando quais medidas legais estão disponíveis para mim”, declarou.

