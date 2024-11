Homem tenta sequestrar criança da mão da babá em bairro da zona norte de São Paulo

Que horror, gente! Estou falando com umas amigas minhas de São Paulo e estou chocadíssima com um babado fortíssimo que acabaram de me contar. Parece que um homem tentou sequestrar uma criança de 3 anos próximo de um condomínio no bairro do Limão, localizada na zona norte de São Paulo nesta última quarta-feira (20).

Nas imagens de segurança do condomínio, a babá estava cuidando do menino quando foi abordada enquanto caminhavam pela Avenida Nossa Senhora do Ó. O suspeito tentou interagir com a criança e a seguir, o homem partiu para a violência.

O homem segurando a babá pelos cabelos e jogando-a no chão junto com o menino. Assim que pegar a criança no colo, o homem foi impedido por um pedestre que presenciou a cena e interveio rapidamente, ajudando a babá a resgatar o menino.

De acordo com o depoimento da babá no boletim de ocorrência, o suspeito ficou fazendo inúmeras perguntas sobre seu vínculo com a criança antes de atacá-la. A família do menino alegou que não conhecia o homem e comunicou que ele agiu de forma agressiva e inesperada. O porteiro do condomínio acionou a polícia, mas ele conseguiu fugir antes da chegada das viaturas.

Depois de dois dias de buscas, o homem foi localizado e detido nesta sexta-feira (22). O caso segue em investigação, e a família agradeceu a intervenção do pedestre, que impediu um desfecho trágico.