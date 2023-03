Homem tenta invadir mansão de Rihanna para pedir a cantora em casamento, mas é preso

Ainda não foi confirmado se a diva do pop estava em casa no momento do ocorrido

Que loucura no mundo pop! Um homem, aparentemente um fã, tentou invadir a mansão de Rihanna. Mas o que mais chamou atenção foi o motivo inusitado para a “visita”: pedi-la em casamento. Mansão de Rihanna sofre tentativa de invasão, mas a situação é controlada pela polícia. (crédito da foto: reprodução) A sorte é que os seguranças de plantão da cantora agiram rápido e chamaram a polícia. O indivíduo não chegou a adentrar na residência da diva do pop. A artista que está grávida do seu segundo filho, não se pronunciou sobre o fato e não se sabe até o momento se ela estava no local durante a tentativa de invasão. A cantora não se manifestou sobre o fato e não confirmou se estava em casa na hora do ocorrido. (crédito da foto: reprodução)