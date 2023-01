Homem rouba carro da PM e tenta derrubar prédio da emissora de Ratinho

Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná sofreu o atentado por um homem que cumpria pena no Patronato Penitenciário Municipal

Meu Deus, parece até um filme, mas esse é de terror. Um homem tentou destruir a emissora de Ratinho no Paraná, a TV Naipi, afiliada do SBT. O caso parece bem estranho, mas o homem roubou um carro da Polícia Militar enquanto cumpria pena no Patronato Penitenciário Municipal e dirigiu até a entrada da emissora com a sirene ligada. De acordo com os policiais, o homem teria tido um surto psicótico e tentou preparar as munições que estavam dentro da viatura. Felizmente não houve feridos e nem troca de tiros. Vale ressaltar que o homem trabalhava na limpeza das viaturas para ter a sua pena reduzida quando teve o tal surto. Pai amado!