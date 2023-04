Homem que vazou as fotos do corpo de Marília Mendonça no IML é preso

Além das fotos da Rainha da Sofrência, as fotos de outros dois cantores foram vazadas, sendo eles: Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

A justiça foi feita! Amores todos nós sabemos da crueldade que foi feita em relação as fotos da nossa diva Marília Mendonça, que foram vazadas, quando a mesma estava no IML, após o acidente de avião que tirou a sua vida. Pois bem, devido a comoção nacional que esse caso teve, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deu uma resposta bem rápida às investigações.

Nesta segunda-feira (17), o suspeito por toda essa crueldade foi preso, em Santa Maria, no Distrito Federal, pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

A investigação, batizada de Fenir, apontou que o jovem de 22 compartilhava conteúdos criminosos, de forma clandestina.

Geralmente, no Brasil, de acordo com o art. 212 do Código Penal, crimes como esses podem pegar de 1 a 3 anos de detenção, bem como o pagamento de multa.

Vale lembrar que, além das fotos da Rainha da Sofrência, as fotos de dois outros grandes nomes da música sertaneja, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz, no IML, foram vazadas.