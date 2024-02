Homem negro sofre tentativa de homícido e é detido em Porto Alegre

Que coisa mais absruda, genteee! Uma amiga minha lá de Porto Alegre, no RS, veio me contar agora a pouco no Whatsapp que um homem negro que foi ferido com uma faca foi detido por policiais militares que atenderam a ocorrência, neste sábado (17).

Segundo as imagens que estão circulando nas redes sociais, a vítima foi algemada pelos agentes mesmo sob protestos de testemunhas alegando que um homem branco era o verdadeiro agressor.

Além de ser algemada, a vítima foi levada para a viatura pelos policiais, só que o agressor não foi algemado durante a abordagem. No vídeo que circula pela internet, é possível ouvir testemunhas dizendo que o homem “tomou uma facada” e que a abordagem foi “racismo puro”. O motoboy foi detido por resistência.

Em nota divulgada pelo portal G1, a Brigada Militar de Porto Alegre disse que os dois homens foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos e que irá instaurar um processo para apuração dos fatos. Também foi registrado um boletim de ocorrência por abuso de autoridade.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, determinou abertura de sindicância na Brigada Militar sobre o episódio denunciado como racismo.