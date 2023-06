Homem faz mais de 30 cirurgias para ficar parecido com Ricky Martin

Francisco Mariano Javier Ibanez revelou, em entrevista ao Ciudad Magazine, que os seus amigos diziam que ele se parecia com, o portorriquenho

Depois do Ken Humano, que eu achei que fosse o último a se aventurar pelos procedimentos cirúrgicos para ficar parecido com alguém, encontramos Francisco Mariano Javier, que fez mais de 30 cirurgias para ficar parecido com Ricky Martin. Em entrevista ao Ciudad Magazine, ele revelou que seus amigos diziam que ele era parecido com o cantor.

“Isso começou há muito tempo, quando me disseram que eu tinha um ar de Ricky Martin. Eu levei isso como uma brincadeira, mas comecei a fazer algumas mudanças e a semelhança aumentou”, disse.

Ele ainda completa: “Peguei uma foto dele, percebi que gostava dele e, como tudo na vida, quando gosto de algo, vou em frente”, acrescentou Francisco.