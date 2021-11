Homem é pra sentar! Tati não mentiu!

Tati Quebra Barraco lança clipe “È Por Isso Que Sofre” com participação de Fernanda Keulla Jojo Todynho, Raissa Barbosa.

A funkeira e ex-peoa Tati Quebra Barraco não mentiu quando disse que homem é pra sentar… mas a gente cisma em amar não é mesmo?

Mas vamos ao que interessa. Tati Quebra Barraco está de single novo. A faixa “É Por Isso Que Sofre” já tem clipe no Youtube e conta com presenças ilustres de garotas super famosas na mídia: Jojo Todynho, Raissa Barbosa e Fernanda Keulla. No vídeo a funkeira consola as amigas que sofrem por boys… narrativa bastante explorada, mas enfim, empoderamento sempre é preciso não é mesmo amigas?

Tati e Jojo no clipe É Por Isso Que Sofre”. Foto: Reprodução.

O single foi feito em parceria com Barbara Labres e Dj Batata. Nele Tati aconselha suas amigas que homem é feito para fazer sexo, no caso sentar (gíria muito comum entre a galera mais saidinhas das redes sociais) e não para amar!

“É Por Isso Que Sofre” marca a volta de Tati Quebra Barraco à música, após ser eliminada do reality show da Record, A Fazenda.

Tati está meio robótica no clipe mas a música é divertida e tem tudo para tocar numa de noite em alguma festinha! Só vai Quebra Barraco…