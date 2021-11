É pra aplaudir! Luciano Szafir desfila com bolsa de cestomia na SPFW

Está acontecendo a SPFW e Luciano Szafir desfilou com bolsa de cestomia para o estilista Walério Araujo, acompanhado por Sasha na fila A.

Está rolando São Paulo Fashion Week! E aí já preparou seu look ou escolheu seus desfiles preferidos para se inspirar nestes próximos meses? Eu já estou com os looks prontos para minha próxima viagem!

Quem marcou presença na passarela do estilista Walério Araújo foi Luciano Szafir. O ator que atualmente usa uma bolsa de cestomia devido às complicações que teve por conta da covid-19 desfilou pela passarela do evento e sua roupa foi personalizada com o intuito de deixar o item à mostra. A idéia é mostrar ao grande público que esta condição não é motivo de vergonha, tristeza ou reclusão. Lembrando que o Dia Nacional das Pessoas com Estomia foi 16 de novembro e a ideia foi chamar atenção para este debate.

Luciano Szafir na passarela de Walério Araujo. Foto: Reprodução.

Luciano foi assistido por sua filha, Sasha Meneghel, dona de looks que eu amo e queria todos dentro do meu closet! Ainda tiveram outras personalidades conhecidas da internet como Halessia, Bianca Dellafancy, Geanine Marques. Era uma festa? Quase isso, pois o tema da coleção foi Noite Ilustrada, festa organizada pela jornalista Erika Palomino que premiava os maiores nomes da moda, música e noite na década de 90. Saudades Era clubber!

O desfile foi inspirado no evento Noite Ilustrada. Foto: Reprodução.

Sobre a coleção, Walério, que é um acontecimento por onde passa, traduziu isso em suas peças. Jeans com aplicações de brilhos, correntes, listras, silhuetas amplas em alguns looks e mais estruturadas e ajustadas ao corpo em outros!

Quero a jaqueta de couro com os dizeres “Volta Por Cima” Walério! Aguardo o mimo!